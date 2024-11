Happy birthday, Google Schweiz!

25.11.2024

Matthias Ackeret

Dieser Tage feiert Google Schweiz, der grösste Disruptor der hiesigen Medienbranche, seinen 20. Geburtstag. Ursprünglich in der Erlenbacher Wohnung ihres ersten Mitarbeiters Tom Hanan einquartiert, beschäftigt das Unternehmen mittlerweile über 5000 Personen aus 85 Ländern. Eine gigantische Leistung, die Gästeliste entsprechend hochdotiert: so werden zwei Stadträte, die Regierungs- und – als Sahnehäuptchen – die Bundespräsidentin dem Jubilar huldigen. Dass Viola Amherd auch noch als Verteidigungsministerin amtet, ist fast schon geschenkt; muss sich doch Google immer stärker gegen den Brachialvorwurf verteidigen, das Unternehmen sei einer der Hauptschuldigen am Niedergang der Medienbranche.

Im vergangenen Jahr flossen zwischen 1,83 und 2,24 Milliarden Franken zu den ausländischen Techplattformen, was die Hälfte des hiesigen Werbevolumens ausmacht Und das Loch in der Badewanne wird immer grösser: America first im Bluemete Medien-Trögli. Das geplante Leistungsschutzrecht, wonach Google Urheberrechtsbeiträge zahlen soll, stösst auf wenig Gegenliebe, deren rechtliche Realisation ist fraglich.

Ein mögliches Zeichen zur Versöhnung: Google schaltet eine aufwändige Jubiläumskampagne in den hiesigen Medien; Verleger und Werber wüssten es zu schätzen. Sollte dies nicht klappen, organisiert Frau Amherd eine Üetliberg-Konferenz zwischen dem Erfolgsgiganten und der lädierten Branche. Seit dem Bürgenstock hat sie Erfahrung damit.