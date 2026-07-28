28.07.2026

Peter Knechtli

Medienschaffende unter sich duzen sich in der Regel. Auch innerhalb der SRG – aber nicht vor dem Mikrofon. Dort wird unter ihresgleichen eifrig gesiezt. So war es auch, als sich SRF-Moderator David Karasek diesen Montag im «Tagesgespräch» (um 13 Uhr) von SRF-EU-Korrespondent Charles Liebherr durch die EU-Metropole führen liess. Eine interessante Konversation, die leider den Makel aufweist, dass sie etwas steif wirkt: Karasek sprach Liebherr per Sie an. Ausser bei Minute 13:08, als Karasek spontan in den Kollegen-Modus verfällt («Du wirst es nicht glauben …»): Schlagartig stellt sich für einen Augenblick der Live-Effekt des Spaziergangs ein. Doch flugs wechselt Karasek wieder in den Sie-Modus.

Lieber David, wärst Du doch beim «Du» mit Charles geblieben! Das Gespräch hätte an Authentizität gewonnen.

Das SRG-Siezen on air wirkt nur noch peinlich. Ein Anachronismus, der sich in seiner künstlichen Überhöhung aber hartnäckig hält: Man gibt sich gegenüber Kolleginnen und Kollegen aus demselben Medienbetrieb gleich distanziert, wie es gegenüber Dritten üblich ist (oder sein sollte). Bitte, liebe SRG-Stilverantwortliche, überwindet Eure scheinnoble Gespreiztheit, schickt das Gesieze in die Mottenkiste und lasst SRF-Medienschaffende im gemeinsamen Gespräch schlicht «Du» sagen: «Wie hast Du die Stimmung im Gerichtssaal erlebt?»

Macht es so wie die ZDF-Moderatoren, die ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten auf natürliche Weise duzen: «Ulf, welche Konsequenzen hat dieser Entscheid?» Das wirkt ehrlich, ein Dialog auf gleicher professioneller Ebene.

Peter Knechtli war Gründer und langjähriger Redaktor von onlinereports.ch.

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