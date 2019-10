NZZ: 1,9 Millionen Zeitungsseiten online verfügbar

Google und Facebook in der Schweiz

«Blackboxes», aber eine «Bereicherung»

«Blackboxes», aber eine «Bereicherung»

Wie kommt die stärkere Präsenz der Tech-Giganten in der Schweiz an? Eine Umfrage bei Agenturen und Verbänden.

In den letzten Wochen haben Google und Facebook neue Büros in Zürich präsentiert. Wie kommt die stärkere Präsenz der Tech-Giganten in der Schweiz an? Eine «Chance» lautet der Tenor bei Agenturen. Kritischer tönt es bei den Branchenverbänden.

von Michèle Widmer