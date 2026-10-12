Publiziert am 12.10.2026

Das BGS ist eine kantonale Bildungsinstitution und bietet Aus- und Weiterbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich an. Communicaziun.ch war für das neue Corporate Design von der Konzeption bis zur Umsetzung verantwortlich. Das BGS habe sich mit neuen Angeboten und vielfältigen Zielgruppen weiterentwickelt, das solle sich auch im Auftritt zeigen, heisst es in der Mitteilung.

Erneuert wurden unter anderem die Website, deren Grundlagen in einem gemeinsamen Workshop entstanden, sowie Film- und Fotomaterial und Geschäftsdrucksachen. Zudem gestaltete die Agentur die Beschriftung innen und aussen am Gebäude, inklusive Layout, Produktion und Montage. Die Tür- und Stockwerkbeschriftungen sind mit Illustrationen versehen.

Dazu kommen Social-Media-Vorlagen, Kleidung, Give-aways und die grafische Umsetzung eines neuen Maskottchens. «Der neue Auftritt musste digital genauso funktionieren wie auf Papier, an der Fassade oder im Innenraum», lässt sich Projektleiterin Sarah Bussenius in der Mitteilung zitieren.

Lancierungstermin für den neuen Auftritt war der Tag der offenen Tür am 3. Oktober. Für diesen Anlass entwickelte Communicaziun.ch ein eigenes Key Visual. Es kam auf Programmheft, Signaletik, Plakaten, Postkarten und in Videopräsentationen zum Einsatz.

Die Agentur betreut auch die Kommunikation für Lehrgänge und Informationsveranstaltungen. Der Messeauftritt an der Berufsausstellung Fiutscher und der Jahresbericht entstehen ebenfalls gemeinsam. Communicaziun.ch hat ihren Sitz in Ilanz und Filialen in Chur und Glarus. (pd/nil)