FHNW: Schneider Stingelin folgt auf Tillessen

Publiziert am 12.10.2026

Colette Schneider Stingelin hat die Weiterbildung für Kommunikationsfachleute an der Hochschule für Wirtschaft FHNW von Joachim Tillessen übernommen. «Ich freue mich darauf, den MAS Corporate Communication Management weiterzuentwickeln – für Kommunikationsfachpersonen, die in einer von KI geprägten Welt integrieren, befähigen und gestalten», lässt sie sich in einer internen Mitteilung der Hochschule zitieren.

Schneider Stingelin forschte und unterrichtete seit 2007 an der ZHAW in Winterthur zu Organisationskommunikation. Seit Februar 2026 ist sie Professorin für Organisationskommunikation an der FHNW. Zuvor arbeitete sie in der Kommunikation von Max Havelaar und der Alpen-Initiative und war Geschäftsführerin der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM). Ihre Laufbahn begann sie im Journalismus, unter anderem als freie Journalistin für die bz in Basel und die Volksstimme.

Tillessen hatte den Studiengang seit August 2013 geleitet. Anfang 2027 tritt er in den teilweisen Ruhestand. Vor seinem Wechsel an die Fachhochschule war er in der Medienbranche tätig. Von 1995 bis 2000 hatte er die Verlagsleitung bei Vogt-Schild in Solothurn inne. Danach leitete er bis 2005 die Gassmann Medien in Biel mit Bieler Tagblatt, Journal du Jura und TeleBielingue. Bis 2012 war er Leiter Coop Presse und verantwortete die wichtigsten Kommunikationsmittel der Coop-Gruppe.

Der MAS dauert 18 Monate und besteht aus drei CAS-Modulen und einer Master-Thesis. Er kostet 28'900 Franken. Laut FHNW haben ihn seit dem Start rund 450 Personen abgeschlossen. (pd/nil)