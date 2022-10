WebStage Masters: 570 Personen besuchen Social-Media-Konferenz

von Tim Frei

TikTok ist jene Social-Media-Plattform mit dem grösstem Nutzerwachstum. Folglich überrascht es nicht, dass TikTok eine zentrale Rolle spielte an der fünften Austragung des WebStage Masters, der laut eigenen Angaben grössten Social-Media-Marketing-Konferenz der Schweiz.

Standen am Mittwoch im Zürcher Dolder Grand die Master Classes auf dem Programm, folgten am Donnerstag die Keynotes und Podiumsdiskussionen. Die Konferenz fand erstmals an zwei Tagen statt. Dies, weil die Veranstalter von WebStages festgestellt hatten, dass es zu viele Programmhöhepunkte für einen Tag sind.

Für Tanja Herrmann, Gründerin und Geschäftsführerin von WebStages, hat sicher dieser Entscheid bewährt, wie sie gegenüber persoenlich.com sagte: «Wir sind extrem zufrieden. Bereits sechs Wochen vor dem Anlass waren wir ausverkauft. Meines Wissens ist das eher untypisch für Konferenzen. Unser Ziel war es, mit dem Anlass einen Wissenstransfer für die Praxis zu ermöglichen – laut den Feedbacks der Teilnehmenden ist uns das gelungen.»

Den Start am Donnerstag machte 20 Minuten: Die Stv. Chefredaktorin Désirée Pomper, Social-Media-Leiter Mattia Büttikofer und Priscilla Brumm, Team Lead Social Media Advertising, gaben Einblicke in die neu eingeführte Socia-Media-First-Strategie. Sie erklärten unter anderem, weshalb sie einen Fokus auf TikTok legen. Ebenfalls um die ausftrebende Videoplattform ging es in der Keynote von Franziska Coninx, Abteilungsleiterin strategische Eigenmarken beim Migros-Genossenschafts-Bund (MGB). Anhand des lancierten M-Budget-Eistees «Tastea» zeigte sie, welche Potenzial TikTok bei Co-Creation bietet.

Auch wenn Max Schickler, Brand Partnerships Manager in der Schweiz für TikTok, einen Auftritt hatte, ging es selbstredend nicht nur um die Videoplattform im Dolder Grand. So gaben auch Referenten von YouTube (Daniel Bekele), Meta (Dominik Lämmler), Snapchat (Hannah Johnson), Groupe Mutuel (Cloé Salzgeber) und von vielen anderen Firmen Insights zum Marketing auf Social Media.

Mit Spannung erwartet wurde das «Big Announcment 2023», welches die Veranstalter bereits mit dem Versand des Programms angekündigt hatten – natürlich, ohne das Geheimnis zu lüften. Am Donnerstag um 15.45 Uhr liess WebStages die Bombe schliesslich platzen: Mit einem Video gab der Veranstalter bekannt, dass die Ausgabe des nächsten Jahres nicht mehr in Zürich stattfindet, sondern in Engelberg. «Wir können hier im Dolder Grand nicht mehr wachsen, weshalb wir uns für diesen Schritt entschieden haben», begründete Tanja Herrmann auf der Bühne.