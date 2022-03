Als Antwort auf die Celebrity-Eistees wie «BraTee» und «Dirtea» lancierte M-Budget Anfang März den neuen «Tastea». Dieser wurde speziell für die Generation Z entwickelt. Creators besuchten die Produktionsstätte, führten Street Tastings durch und degustierten die neuartigen Geschmacksrichtungen vor ihrer Community, um auf den Launch aufmerksam zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Influencer-Marketing-Agentur WebStages setzte die Kampagne mit den Creators auf Instagram und TikTok um.

Die Kampagne setzte sich aus drei Wellen zusammen. Dafür wurden verschiedenstes Gen-Z-Influencerinnen und -Influencer aus der ganzen Schweiz an Bord geholt. Den Content teilten sie laut eigenen Angaben mit über 7,5 Millionen Followern (Stand Februar 2022).

Bereits im letzten Jahr durfte die M-Budget-Community über das Design der neuen «Tasteas» abstimmen. Zur Auswahl standen ein klassischer M-Budget-Look in Grün sowie das Smiley-Design, welches das Rennen am Ende gewonnen hat. M-Budget löste das Versprechen ein und produzierte die neuen «Tasteas» im auserwählten Look, wie es weiter heisst. Doch nicht nur das Design ist neu, sondern auch beim Geschmack wird der Gen Z etwas Neues geboten. M-Budget entwickelte zwei neue aufregende Geschmacksrichtungen – nämlich «Strawberry / Watermelon» und «Marshmallow».

Die erste Welle startete Ende Januar und bestand aus zwei Aktivitäten. M-Budget lud zwei Influencerinnen exklusiv nach Bischofszell in die Produktionsstätte ein. Sie durften vor Ort bei der Produktion von den neuen «Tasteas» dabei sein. Von der Herstellung, über die Abfüllung bis zur Verpackung begleiteten sie den ganzen Prozess und hielten diesen in einem TikTok-Video fest. Weitere Influencerinnen und Influencer erhielten die «Tastea»-Taste-Box mit den neuen Eistees. In ihrem eigenen Stil kreierten sie ein Video und machten die Community auf den bevorstehenden Launch aufmerksam.



Für die zweite Welle zwei Influencer in Zürich und Bern mit den neuen «Tasteas» auf die Strasse. Passanten durften die beiden Geschmacksrichtungen vorab testen. Die Reaktionen dazu teilten sie ebenfalls mit ihrer Community auf TikTok.

Die letzte und dritte Welle begleitete den Verkaufsstart in allen Migros-Filialen schweizweit. Neben den bekannten Gesichtern für die ersten beiden Phasen wurden für den Launch weitere Influencerinnen und Influencer an Bord geholt, welche alle die «Tastea»-Taste-Box erhielten und das Unboxing auf ihren Kanälen festhielten. (pd/cbe)