Bei den Best of Swiss Web Awards wurden dieses Jahr 340 Projekteingaben durch 97 Juryexperten gesichtet und bewertet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der eintägige Jurierungsprozess brachte nun diejenigen 86 Projekte hervor, die in mindestens einer der elf Kategorien auf der Shortlist vertreten sind. Auf dieser finden sich also alle Teilnehmerprojekte, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen dürfen. Sei dies als Sieger in einer der elf regulären Kategorien oder sogar als «Master of Swiss Web», der höchsten Auszeichnung des Awards.

An der Award Night vom 17. April entscheidet sich in der Samsung Hall in Dübendorf, wer am Ende tatsächlich die begehrten Auszeichnungen zu fassen kriegt. (pd/cbe)