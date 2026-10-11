Publiziert am 11.10.2026

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) erhalten 2026 insgesamt 6’024’000 Franken aus den Reingewinnen der beiden Lotteriegesellschaften. Den symbolischen Check übergaben Vertreter der Stiftung und der Loterie Romande vor dem Super-League-Spiel zwischen Servette und Sion im Stade de Genève. In Empfang nahmen ihn SFV-Vizepräsident und SFL-Komiteepräsident Philipp Studhalter sowie SFV-Generalsekretär Robert Breiter.

Wie das Geld verwendet wird, regelt eine Vereinbarung zwischen dem SFV und der Stiftung. Laut Mitteilung fliessen die Mittel insbesondere in die Förderung des Spitzennachwuchses in den SFL-Klubs, in den Frauenfussball sowie in die Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen, Trainern, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. Wie sich der Betrag auf Verband und Liga verteilt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Die Kantone haben die Stiftung Sportförderung Schweiz gegründet. Sie verteilt die Lotteriegelder für den nationalen Sport und kontrolliert deren Verwendung. Neben dem Fussball erhalten unter anderem Swiss Olympic und der Eishockeyverband Beiträge. Im Vorjahr hatte der Check rund 5,9 Millionen Franken betragen. (pd/nil)