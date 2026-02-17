Publiziert am 17.02.2026

Mit den Sozialpartnern einigte sich Swisscom auf einen Zuschlag von 0,9 Prozent ab April 2026. Das teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Syndicom am Dienstag mit.

Die Lohnerhöhung gelte für rund 9500 Mitarbeitende, teilt der Telekomriese am Dienstag mit. Die meisten erhielten dabei eine generelle prozentuale Lohnerhöhung, die jedoch je nach Lage im Lohnband unterschiedlich hoch ausfalle.

Rund die Hälfte der Lohnsummenerhöhung sei indes für individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Mitarbeitende, deren Lohn über dem Lohnband liegt, erhalten eine Einmalzahlung. (sda/nil)