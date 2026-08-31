Publiziert am 31.08.2026

Die Overall-Visibility von Displaywerbung lag im zweiten Quartal 2026 bei 73.3 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einem Rückgang um 1.2 Prozentpunkte.

Desktop-Formate erreichten eine durchschnittliche Visibility von 80.7 Prozent und lagen damit 0.4 Prozentpunkte unter dem Vorquartal. Die höchste Sichtbarkeit erzielte erneut das Format 300x600 mit 87.1 Prozent. Beim Format 994x250 sank die Visibility um 2.1 Prozentpunkte auf 71.4 Prozent.

Bei den Mobile-Formaten entwickelte sich die Sichtbarkeit leicht positiv. Die durchschnittliche Mobile-Visibility stieg um 0.3 Prozentpunkte auf 70.5 Prozent. Besonders erfreulich war die Entwicklung des Formats 320x416/480. Dessen Visibility erhöhte sich um 2.4 Prozentpunkte auf 73.6 Prozent.

Video-Visibility weiter verbessert

Die Gesamt-Visibility von Videoanzeigen stieg im zweiten Quartal um 0.9 Prozentpunkte auf 75.9 Prozent.

Desktop-Videoformate erreichten insgesamt eine Visibility von 78.6 Prozent. Dies entspricht einer Verbesserung um 2.3 Prozentpunkte. Besonders deutlich entwickelte sich Desktop-Outstream. Die Sichtbarkeit stieg um 3.9 Prozentpunkte auf 75.9 Prozent.

Bei Mobile-Videoformaten erhöhte sich die durchschnittliche Visibility leicht um 0.3 Prozentpunkte auf 74.6 Prozent. Mobile-Instream erreichte eine Sichtbarkeit von 77.9 Prozent, während Mobile-Outstream bei 68.6 Prozent lag.

Deutlicher Rückgang der Ad-Fraud-Rate

Die Ad-Fraud-Rate sank im zweiten Quartal deutlich um 0.17 Prozentpunkte auf 0.36 Prozent. Damit bleibt Ad Fraud im untersuchten Schweizer Digitalwerbemarkt auf einem sehr niedrigen Niveau.

Bei Desktop-Formaten reduzierte sich die durchschnittliche SIVT-Rate um 0.42 Prozentpunkte auf 0.48 Prozent. Sämtliche untersuchten Desktop-Formate verzeichneten rückläufige Werte. Besonders stark war die Verbesserung beim Format 300x250. Die Ad-Fraud-Rate sank hier um 0.62 Prozentpunkte auf 0.30 Prozent.

Auch bei Mobile-Formaten blieb die SIVT-Rate mit durchschnittlich 0.31 Prozent sehr niedrig. Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einem leichten Rückgang um 0.01 Prozentpunkte.

Brand-Safety weiterhin auf sehr niedrigem Niveau

Die Brand-Safety-Blockierungsrate lag im zweiten Quartal bei 0.06 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um 0.03 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal. Trotz dieser Zunahme bleibt der Anteil blockierter Auslieferungen auf einem sehr niedrigen Niveau.

Roland Ehrler, Präsident von Digital Ad Trust Switzerland, kommentiert: «Der deutliche Rückgang der Ad-Fraud-Rate ist ein starkes Signal für die Qualität des Schweizer Digitalwerbemarkts. Gleichzeitig entwickelt sich die Sichtbarkeit von Videoanzeigen weiter positiv. Auch die Display-Visibility bleibt trotz leichter Schwankungen auf einem sehr gutem Niveau. Die Ergebnisse bestätigen, wie wichtig transparente Messungen und verbindliche Qualitätsstandards für die digitale Werbung sind.» (pd/red)