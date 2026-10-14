Livesystems: Tim Marach wird Chief Technology Officer

Publiziert am 14.10.2026

Livesystems hat Tim Marach zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Er verantwortet ab dem 1. November die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens, wie die Post-Tochter mitteilt. Marach folgt auf Daniel Lang, der das Unternehmen bereits verlassen hat.

Der 40-jährige Marach ist seit April 2025 als Head of Digital Media Solutions bei Livesystems tätig. Nach Angaben des Unternehmens hat er in dieser Funktion die digitalen Plattformen weiterentwickelt, neue Partnerschaften aufgebaut und Prozesse professionalisiert.

Zuvor war Marach mehrere Jahre in leitenden Positionen bei Ringier und der TX Group tätig. Zuletzt arbeitete er als Director AdTechnology und Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier Advertising. Bei der TX Group war er Head of AdTechnology. (pd/spo)