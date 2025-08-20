Wetalkwithyou: Adriano Zappacosta im Advisory Board

Publiziert am 20.08.2025

Die wetalkwithyou AG hat Adriano Zappacosta als neues Mitglied ihres Advisory Boards gewonnen, teilt das Beratungsunternehmen in digitalen Bereichen mit. Zappacosta verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen.

Er gründete die Beratungsfirma Actviser, die Unternehmen wie Fressnapf und Fielmann bei Digitalisierungsstrategien unterstützt. Zuvor war er Mitgründer und Geschäftsführer der Digitalagentur Advandoo sowie Business Unit Leiter E-Commerce & PIM bei Unic, wo er internationale Projekte für Kunden wie PKZ, Hornbach und Coca-Cola verantwortete.

Mit seinem Beitritt soll Wetalkwithyou ihre Innovationskraft und strategische Ausrichtung in den Bereichen Digital Commerce und Product Information Management stärken, heisst es weiter. Das Unternehmen will seinen Kunden verstärkt KI-gestützte Prozesse und Effizienzsteigerungen anbieten. (pd/spo)