Publiziert am 09.10.2026

In vier Folgen erklärt die Kunstfigur Norman, was das neue Ventil kann. Laut einer Mitteilung der Agentur soll es die Energieeffizienz erhöhen, den Wasserdurchfluss selbstständig regeln und die Inbetriebnahme vereinfachen. Zudem soll es eine hygienisch einwandfreie Trinkwasserinstallation unterstützen. Norman tritt mit «trockenem Humor und viel Selbstbewusstsein» auf und kennt die Normen, die er «ziemlich persönlich» nimmt, wie es weiter heisst. Der Name der Figur spielt auf diese Normen an.

Nussbaum wird in der Mitteilung als Marktführer im Bereich Zirkulationsventile bezeichnet. Mit der Kampagne sollen «technisch anspruchsvolle Inhalte» verständlich werden, «ohne dabei das Fachwissen zu vernachlässigen». Statt das Produkt klassisch über einzelne Funktionen zu erklären, erhielten die Themen eine eigene Stimme.

Neben den Erklärvideos besteht die Kampagne aus verschiedenen Online-Werbemitteln und einem Flyer. Im Zentrum stehen Planungssicherheit, Energieeffizienz, Komfort sowie die einfache Installation und Inbetriebnahme. Umgesetzt wurden die Videos von Studio Nord. (pd/cbe)