Furthur: Agentur für Scientific Social Media Marketing gegründet

Dominik Lämmler (vormals Meta, Adextra, 20 Minuten), Alice Talotti (vormals Meta, Dyson) und Peter Wälty (vormals 20 Minuten, Newsnet, Tamedia Commercial Publishing) gründen die Furthur AG – die Agentur für Scientific Social Media Marketing. Die heisst es in einer Mitteilung. Mehrere Jahre haben Dominik Lämmler und Alice Talotti bei Meta Agenturen in der Schweiz und in Deutschland beraten. Mit der Social-Media-Marketing-Agentur Furthur bündeln sie nun ihre Erfahrung und bieten Kunden oder Agenturen ihre Expertise rund um Social-Media- Marketing – auch über Meta hinaus – an. Ergänzt wird Furthur durch Peter Wälty. Der Digital-Storytelling-Pionier bereichert die Agentur mit seiner Expertise im Erzählen von Marken-Geschichten, heisst es.





Täglich seien Lämmler und Talotti bei Meta von Werbetreibenden mit Fragen bombardiert worden: «Was macht der Boost-Button?» «Wie erreiche ich die vorgegebenen KPIs?»«Wie mache ich eine Brand-Lift-Studie?» «Welches Werbemittel dient welchem Zweck und was sind die formalen Vorgaben dazu?» «Wie setze ich eine Kampagne im Tool auf?» Social-Media-Advertising ist zu einer Wissenschaft geworden. Hier fühlen sich viele Unternehmen allein gelassen. Deshalb ist Furthur ein Partner in sämtlichen Disziplinen: Von Consulting, Content-Creation bis hin zum Ausspielen von Kampagnen bietet die Agentur alles aus einer Hand.



Die Furthur-Gründer sind der Ansicht, dass Erfolg mit Zahlen messbar sein muss. Alles andere sei Glaubenssache. Der oder die Werbetreibende dürfe aber nicht glauben, sondern er oder sie müsse wissen. Wissen, was funktioniere, wissen, was nicht funktioniere.

Am Anfang steht dabei immer eine Hypothese, sind die Agenturgründer überzeugt. Das heisst, es wird zunächst eine Vermutung aufgestellt. Konkret: Welches Werbemittel, welche Ansprache, welche Story, welche Plattform funktioniert am besten? Die Hypothese wird getestet: Wir setzen sie dem Markt aus, lernen aus der Beobachtung und Optimieren aufgrund der Resultate die KPI-Erreichung. Deshalb: Scientific Social Media Marketing.