Face Value Media: Agentur will Journalisten zu Marken machen

Publiziert am 09.11.2026

Mike J. Herter hat die Creator-Agentur Face Value Media lanciert. Das teilte er am Dienstag mit. Die Agentur will Journalistinnen und Journalisten als Personenmarken aufbauen, ihre Inhalte produzieren und deren Reichweite über ein gemeinsames Werbenetzwerk vermarkten.

Das Angebot richtet sich an Medienhäuser und an Freischaffende. Verlage sollen die Profile ihrer Angestellten entwickeln lassen können, ohne dafür ein eigenes Team aufzubauen. Name, Profil und Publikum gehören laut Mitteilung den Freischaffenden. Die Agentur entwickelt Konzept und Auftritt, produziert Videos, Podcasts und Newsletter, betreut die Kanäle und verkauft Werbung. Produktion, Verbreitung und Vermarktung sollen mithilfe künstlicher Intelligenz beschleunigt werden. Face Value Media gehört zur Zürcher Firma Sx.company, die Herter mit seiner Frau Laura J. Herter führt. Tätig sein will die Agentur in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.

Herter begründet den Schritt mit der veränderten Mediennutzung. «Menschen folgen heute nicht mehr nur Medienmarken – wenn überhaupt –, sie folgen Menschen auf allen möglichen Plattformen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Gemäss dem Digital News Report 2026 des Reuters Institute nutzen 54 Prozent der Befragten in 48 Ländern Social Media und Videonetzwerke für Nachrichten, mehr als die Websites und Apps der Medien (51 Prozent). In den USA haben laut Pew Research Center drei von vier Nachrichten-Influencern mit mindestens 100’000 Followern nie für ein Medium gearbeitet. Als Beispiel nennt die Agentur The Free Press von Bari Weiss: Paramount Skydance übernahm das Medium 2025 laut Medienberichten für rund 150 Millionen Dollar.

Herter kam im Januar 2025 zur Weltwoche, als Leiter Unternehmensentwicklung Digital auf einer neu geschaffenen Stelle (persoenlich.com berichtete). Zuletzt war er nach eigenen Angaben Chief Technology Officer und sass in der Geschäftsleitung. Ende Oktober 2026 trennten sich Herter und Verleger Roger Köppel im gegenseitigen Einvernehmen, wie er persoenlich.com mitteilt. Das Prinzip seiner neuen Agentur kennt er von seiner bisherigen Arbeit: Mit dem täglichen Videokommentar «Weltwoche daily» ist Köppel als Journalist und Verleger selbst zur digitalen Marke geworden. Im ersten Halbjahr 2025 erreichte das Format nach Verlagsangaben im Monatsdurchschnitt 1,4 Millionen Unique User.

Zuvor arbeitete Herter unter anderem bei Tamedia und 20 Minuten. 2019 wechselte er zur Blick-Gruppe, 2020 baute er das Zürcher Büro der Hamburger Innovationsagentur Future Candy auf. Danach war er bei Ringier Medien Schweiz für die Weiterentwicklung der Zeitschriften und von Blick Sport zuständig. Face Value Media baut er nun zusammen mit einem Geschäftspartner auf. (pd/nil)