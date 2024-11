Weltwoche: Mike J. Herter wird neuer Digitalchef

Publiziert am 21.11.2024

Ab Januar 2025 verstärkt Herter die Führung des Verlags auf der neu geschaffenen Position des Leiters Unternehmensentwicklung Digital, wie die Weltwoche am Donnerstag mitteilte. Zu den Aufgaben von Mike J. Herter gehört es, die digitalen Plattformen des Weltwoche-Verlags weiterzuentwickeln und neue Werbeangebote zu schaffen.

Verleger Roger Köppel begründet die Personalie mit der wachsenden Bedeutung digitaler Medien. «Die US-Wahlen haben gezeigt, dass Podcasts und Medien mit anderen Meinungen mehr bewegen als sogenannten Legacy- oder Mainstream-Medien», wird Köppel in der Medienmitteilung zitiert. Mit Herters Engagement will die Weltwoche das digitale Wachstum weiter vorantreiben. «Die Weltwoche ist nach ihrer digitalen Neulancierung vor drei Jahren unter Peter Wälty geradezu durchgestartet. Unser Podcast Weltwoche daily ist bereits mit grossem Abstand Marktführer in der Schweiz und stark im Ausland. Das digitale Geschäft wird auch für uns immer wichtiger», so Köppel weiter.

Herter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Schweizer Medienbranche. Er verfügt über einen Executive MBA der Universität St. Gallen und einen Bachelor in Business Communications. Zuletzt war er bei Ringier Medien Schweiz in der Unternehmenseinheit «Product & Tech» für die Weiterentwicklung der Zeitschriften sowie von Blick Sport verantwortlich. Seine Erfahrung in digitaler Strategie, Innovation und Produktentwicklung soll die Weltwoche stärken.

Die Weltwoche generiert monatlich bis zu einer Million Unique User und erreicht wöchentlich über fünf Millionen Nutzer im deutschsprachigen Raum. Mit der Neubesetzung will die Weltwoche ihre digitale Marktposition weiter ausbauen. (pd/nil)