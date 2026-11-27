Publiziert am 27.11.2026

Auf den 24 in der Schweiz aktiven Plattformen führten 2025 insgesamt 18 Anbieter Serien im Programm, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Die erstmals erhobenen Zahlen zu Serien verdeutlichen die Verschiebung: Auf Abonnementsdiensten machten Serien rund 87 Prozent aller Abrufe aus, während Spielfilme und andere Filmgenres lediglich 13 Prozent erreichten.

Ganz anders gestaltete sich die Lage bei Einzelkäufen und Mietangeboten. Hier griffen die Konsumierenden fast ausschliesslich zu Filmen. Rund 4,4 Millionen Ausleihen und knapp 1,5 Millionen Filmkäufe standen lediglich 42'000 Käufen von Einzelfolgen sowie 96'000 Verkäufen ganzer Serienstaffeln gegenüber. Serien wurden zudem kaum gemietet.

Insgesamt sanken die Filmabrufe bei Abonnementsdiensten 2025 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent, nach einem Anstieg um fünf Prozent im Jahr 2024. 88 Prozent der abgerufenen Filme waren Spielfilme. Dokumentar- und Animationsfilme legten gegenüber dem Sechsjahresschnitt von 2019 bis 2024 um 19 beziehungsweise 38 Prozent zu.

US-Produktionen liegen vorn

Das Publikum konsumierte indes vor allem Werke aus den USA. Je nach Bezugsart entfielen zwischen 70 und 78 Prozent der Filmabrufe auf US-Produktionen, obwohl diese wie europäische Filme jeweils rund 40 Prozent des Katalogs ausmachten. Europäische Werke generierten weniger als ein Viertel der Nutzungen.

Schweizer Filme kamen zwar auf nur knapp ein Prozent der Gesamtabrufe, verdoppelten ihre Nutzung im Abobereich jedoch im Vergleich zum Schnitt der vorangegangenen sechs Jahre. (sda/cbe)