Publiziert am 11.09.2025

Google hat seine Werbelösung «AI Max for Search» am Mittwochabend global ausgerollt. Das seit Mai verfügbare Tool steht nun allen Werbetreibenden zur Verfügung, auch in der Schweiz, wie es in einem Blogpost heisst.

Die Beta-Version verspricht laut Google eine Steigerung der Conversions um durchschnittlich 14 Prozent. Werbetreibende können ihre Suchkampagnen per Klick mit der KI-Technologie optimieren. Neu sind Ein-Klick-Experimente zum Testen verschiedener Strategien sowie Text-Richtlinien für markenkonforme Inhalte.

Zusätzlich führt Google generative KI-Tools im Asset Studio ein. Diese sind in acht Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, und ermöglichen die automatische Erstellung von Lifestyle-Bildern sowie die Massenbearbeitung von Fotos.

Die Funktionen sind über Google Ads, Google Ads Editor, Search Ads 360 und die Google Ads API zugänglich. (pd/cbe)