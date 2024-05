Digitalswitzerland: Andreas Meyer soll Präsident werden

Publiziert am 07.05.2024

Die Standortinitiative Digitalswitzerland lud am Montag und Dienstag zum 6. Schweizer Digital Gipfel. Über 100 hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Wirtschaft und Politik fanden sich ein, um sich über den rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz auszutauschen, wie es in einer Mitteilung von Digitalswitzerland heisst.

Was nicht in der Mitteilung, sondern in der Blick-Printausgabe vom Dienstag stand: Andreas Meyer, ehemaliger CEO der SBB, soll Präsident von Digitalswitzerland und damit Nachfolger von Sascha Zahnd werden. Dies sei «am Rande des 6. Digitalgipfels auf dem Bürgenstock bekannt» geworden, heisst es. Entscheiden wird die Generalversammlung vom 29. Mai. (cbe)