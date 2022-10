Unic: App-Spezialistin iAgentur wird übernommen

von Christian Beck

Die Digitalagentur Unic stärkt ihre Positionierung und Kompetenz im Wachstumsmarkt der Mobile-Apps und übernimmt die Zürcher Software-Spezialistin iAgentur. Die drei Eigentümer Martin Schawalder, Marco Ghinolfi und Roman Haag sind als Partner neu im Aktionariat von Unic vertreten. «Über die finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart», so Stephan Handschin, Gründer und Partner von Unic, gegenüber persoenlich.com.

Die bisherigen Inhaber der iAgentur werden auch in Zukunft operativ tätig sein. Alle 28 Mitarbeitenden werden übernommen. Handschin bezeichnet den Zusammenschluss als Glücksfall: «15 Jahre nach der Lancierung des iPhones ist es auch in Europa demnächst so weit: Die mobile Nutzung übertrumpft den Desktop. Der mobile Kontext wird immer stärker zum Innovationstreiber. Die Kompetenzen der iAgentur und von Unic sind aufeinander zugeschnitten. Wir ergänzen uns perfekt.»

Die iAgentur hat 15 Jahre Erfahrung «in der Entwicklung von geschäftskritischen Mobile-Applikationen für führende Schweizer Unternehmen», heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt. 2008 habe iAgentur für 20 Minuten ihre erste App entwickelt – es sei damals erst die 772. App im App Store gewesen.

Der Schritt ist laut Mitteilung zukunftsweisend für beide Unternehmen. «Der Zusammenschluss passt sowohl strategisch als auch menschlich und wird die iAgentur auf ein nächstes Level heben», so Martin Schawalder zu persoenlich.com. Die iAgentur sei hochgradig vertikal spezialisiert auf die Software-Entwicklung von Mobile-Apps und kundenspezifischen Software Development Kits (SDK). «Dadurch, dass iAgentur Teil von Unic wird, wird uns ermöglicht, unser Angebot horizontal zu erweitern. Für die Kunden und Mitarbeitenden von iAgentur ändert sich dadurch nichts, denn beide Unternehmen ergänzen sich perfekt und es sind keine Redundanzen vorhanden. Aus diesen Gründen handelte es sich also um eine strategische und keine finanzielle Entscheidung», so Schawalder weiter.

Unic hat 250 Mitarbeitende an Standorten in Bern, Zürich, Karlsruhe, München und Breslau. iAgentur ist im zürcherischen Thalwil stationiert. «Zurzeit bleibt Thalwil als Standort bestehen, mittelfristig werden mögliche Synergien bezüglich bezüglich des Standorts ausgelotet», sagt Schawalder.