IAB Switzerland: Arbeitsgruppe Digital Audio gegründet

Spotify

So soll Apple ausgelassen werden

Der Musikstreaming-Marktführer will in der EU Abos und Hörbücher auf dem iPhone an Apple vorbei verkaufen. Dies solle das neue Digital-Regelwerk DMA ermöglichen.