The House Agency verschwindet aus der Schweizer Agenturszene. Am Montag wurde beim zuständigen Konkursamt in Zürich ein Konkursantrag gestellt. «Grund dafür ist die Überschuldung der Gesellschaft. Diese kann auch mit Sanierungsmassnahmen nicht mehr abgewendet werden», bestätigte CEO Frank Lang am Donnerstag Informationen von persoenlich.com.

Kunden und Mitarbeitende seien über diesen Schritt informiert worden. «Wir erwarten die Konkurseröffnung in den nächsten Tagen. Die Einleitung der nächsten Schritte obliegt dann dem Konkursverwalter», so Lang weiter. The House Agency werde alles daran setzen, für Mitarbeitende und Kunden die bestmögliche Lösung zu finden. Die Agentur beschäftigte zuletzt 15 Mitarbeitende. Lang: «Mit Blick auf das anstehende Konkursverfahren können wir im Moment nicht mehr sagen.»

Noch bis Donnerstagmittag war die Website der Agentur The House erreichbar. Nun heisst es: «The House Agency hat ihren Betrieb eingestellt. Wir danken allen Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeiter:innen für die gemeinsame Zeit.»

Die Agentur The House Agency wurde Anfang 2011 gegründet (persoenlich.com berichtete). Zu den Kunden zählten unter anderem Axa, Denner, JobCloud, Hotelplan, die Migros Klubschule oder das Skigebiet Andermatt+Sedrun+Disentis.