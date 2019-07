«Digital gemeinsam erleben» lautet das Motto der diesjährigen, dritten Ausgabe des Aktionstags. Über 80 Schweizer Unternehmen und Organisationen würden der Bevölkerung am 3. September die Facetten der Digitalisierung näherbringen. Der Bundesrat untermauere die Wichtigkeit des Ereignisses mit der Teilnahme von Simonetta Sommaruga.

Im Zentrum des von Scholtysik & Partner gestalteten Gesamtauftritts des Digitaltags stehe der Digital Peak. Aufgefrischt und zeitgemäss interpretiert knüpfe das Erscheinungsbild damit an den Auftritt vergangener Digitaltag-Ausgaben an. Neben dem «Digital Peak» setze der Digitaltag auf eine universell einsetzbare Typografie und eine klar definierte Farbgebung. Scholtysik & Partner konzipiere auch die entsprechenden Kommunikationsmittel und das Look and Feel der Website. Den Digitaltag-Partnern werde zudem ein viersprachiges Marketing- und Kommunikationsset zur Verfügung gestellt.

Anlässlich des Schweizer Digitaltages soll der Dialog mit der Bevölkerung gefördert werden: «Tell» heisst die eigens hierfür geschaffene Veranstaltungsreihe. Die Besucher des Digitaltags würden die Möglichkeit erhalten, über Veränderungen, Hoffnungen und Ängste rund um die Digitalisierung zu diskutieren. Scholtysik & Partner entwirft den Namen für die Eventreihe mit dem passenden Claim «Digital beginnt bei dir – rede mit!». Das Erscheinungsbild von «Tell» füge sich in den Gesamtauftritt des Digitaltages ein. (pd/log)