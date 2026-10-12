Fenaco: Viviane Bühr kommt von Betty Bossi

Publiziert am 12.10.2026

Bühr verlässt damit nach neuneinhalb Jahren die zu Coop gehörende Betty Bossi, wo sie seit 2017 die Unternehmenskommunikation leitete. Dies gab Fenaco am Montag bekannt.

Die Ernährungswissenschaftlerin hat einen Master in Unternehmenskommunikation und Marketing. Nach einer Station bei Unilever, unter anderem in Australien, leitete sie die Öffentlichkeitsarbeit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Von 2010 bis 2017 war sie Redaktorin und Produzentin bei SRF. Zudem war sie laut Fenaco als freie Journalistin tätig.

Silja Stofer, bei Fenaco Leiterin des Departements Nachhaltigkeit/Entwicklung/Kommunikation, begründet die Wahl in der Mitteilung mit Bührs Erfahrung im genossenschaftlichen und lebensmittelnahen Umfeld sowie mit ihrer Vernetzung in den Medien.

Bührs Vorgänger Markus Röösli wechselt zu dem Schweizer Agrarmedien. Dort übernimmt er die Chefredaktion des Magazins Die Grüne und zusätzlich die stellvertretende Chefredaktion der Bauernzeitung (persoenlich.com berichtete).

Fenaco gehört 133 Landi-Genossenschaften, beschäftigt über 11’000 Mitarbeitende und erzielte 2025 einen Nettoerlös von 7,21 Milliarden Franken. (pd/nil)