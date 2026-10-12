Publiziert am 12.10.2026

Die Kampagne ist am Montag unter dem Motto «Gönnt euch gut» gestartet (gesagt-getan.lidl.ch). Laut der Medienmitteilung setzen die Partner auf Genuss und Alltagstauglichkeit statt auf Verzicht. Über welche Kanäle sie ausgespielt wird und welche Agentur sie umgesetzt hat, geht daraus nicht hervor.

Fachlich stützen sich die Partner auf die Planetary Health Diet der EAT-Lancet-Kommission. Das Modell sieht Gemüse, Früchte, Vollkorn, Hülsenfrüchte und Nüsse als Basis der Ernährung vor. Tierische Produkte spielen eine ergänzende Rolle. Gemäss den Partnern stammen in der Schweiz heute rund zwei Drittel der konsumierten Proteine aus tierischen Quellen. Das Modell strebt langfristig etwa ein Drittel an. Begründet wird das Vorhaben zudem mit der Klimabilanz: Rund ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen entstehe durch die Lebensmittelproduktion.

Eine radikale Umstellung sei nicht nötig, schreibt Mariella Meyer, Senior Manager Corporate Sustainability bei WWF Schweiz, in der Mitteilung. «Wer öfter zu Linsen, Kichererbsen oder Nüssen greift, tut Umwelt und Gesundheit gleichermassen etwas Gutes.»

Lidl Schweiz und der WWF Schweiz arbeiten seit Anfang 2017 zusammen. Im Sommer haben sie ihre Partnerschaft verlängert. (pd/nil)