Infomaniak: Auto-DJ für Webradios lanciert

Publiziert am 26.03.2026

Der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak lanciert einen Auto-DJ-Dienst, mit dem Radiosender rund um die Uhr ohne menschliches Eingreifen betrieben werden können – direkt im Webbrowser, ohne Encoder oder Drittsoftware.

Die Funktion ist in alle bestehenden Streaming-Radio-Angebote von Infomaniak integriert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Musikprogrammierung basiert auf automatischen Playlists, die nach Genre, Künstler, Erscheinungsjahr und benutzerdefinierten Tags gefiltert werden können. Sendungen, Jingles und Werbung lassen sich in einem visuellen Programmraster planen. Bei Lücken in der Programmierung springt eine Füll-Playlist ein; bei einer Live-Sendung schaltet das System automatisch um.

Der Dienst ist DAB+-kompatibel, per API zugänglich und erlaubt die Einbindung eines Audioplayers in Websites oder Apps. Die Tarife beginnen bei 8.10 Franken pro Monat, eine 30-tägige Testphase ist kostenlos. Die Anzahl gleichzeitiger Hörer ist unbegrenzt.

Infomaniak versorgt nach eigenen Angaben über 6000 Radio- und Fernsehsender in Europa und Afrika, darunter France TV, RFI, Bel RTL sowie Energy und One FM in der Schweiz. Die Infrastruktur wird ausschliesslich in eigenen Schweizer Rechenzentren betrieben. (pd/cbe)