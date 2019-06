Burson Cohn & Wolfe AG Schweiz (BCW) setzt auf ArgYou. Mit der Zusammenarbeit verstärke BCW Schweiz das Angebot für die proaktive Digitalisierung, unter anderem in den Bereichen (Re-) Launches von Websites, Kampagnen und E-Shops, heisst es in einer Mitteilung.

«Mit dem Zuger Unternehmen ArgYou haben wir einen Partner gefunden, der uns valide, reliable und unabhängige Daten bereitstellt. Gerade in einem von Hypes und Marketing-Jargon geprägten Umfeld machen wir damit den entscheidenden Unterschied», wird Timon Kohli, Lead Digital + Analytics bei BCW, zitiert. «Ein ganz wesentlicher Teil macht das digitale Storytelling aus. Dieses können wir nun noch rascher und besser auf die reale Nachfrage im Markt abstimmen und gleichzeitig erkennen, zu welchem Zeitpunkt Trends wirklich in der Bevölkerung ankommen, und entsprechend darauf reagieren.»

Die wirkungsvollsten Digitalprojekte seien jene, bei denen Big Data in Form von Markt-Daten von Kunde und Agentur gemeinsam und konsequent bereits ab der Projektierungsphase eingesetzt würden, heisst es weiter. «Messen statt raten ist das Gebot der Stunde. Bauchgefühl allein hilft in der digitalen Welt definitiv nicht mehr weiter», so Christoph Glauser, CEO von ArgYou.

ArgYou ergänzt die Datentools, welche BCW weltweit zur Verfügung stehen, und bringt für die Kunden von BCW Schweiz spezifisches Fachwissen in den Schweizer Markt. (pd/cbe)