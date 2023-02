Zattoo: Bert Schulzki stösst zum Management Team

Ab sofort wird Bert Schulzki als Chief Product and Technology Officer (CPTO) neues Mitglied im Management Team des TV-Streaming-Anbieters. Seit mehr als 20 Jahren ist er in führenden Positionen bei einer Vielzahl von Technologieunternehmen tätig. Zu seinen bisherigen Stationen gehört unter anderem Deutschlands grösster Fahrzeugmarkt Mobile.de, wo er als Director Engineering die technologische Neugestaltung des Unternehmens vorangebracht hat. Ebenfalls als Director Engineering baute Schulzki bei der eBay Classifieds Group ein über hundertköpfiges Team auf, um eine neue Marktplatz-Plattform zu entwickeln, die bereits nach zwölf Monaten im ersten Markt online ging.

Nick Brambring, CEO von Zattoo, sagt laut Mitteilung: «Wir freuen uns, Bert als CPTO bei uns zu haben. In seinen früheren Funktionen hat Bert seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, leistungsstarke Teams aufzubauen, um grossartige Produkte und skalierbare Plattformen zu entwickeln. Gemeinsam werden wir an unserer Mission arbeiten, das Fernsehen von Übertragungsbeschränkungen zu befreien.»

«Ich freue mich sehr über die neue und grosse Herausforderung. Das Team um Nick und das grosse Potential von Zattoo haben mich überzeugt und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam die nächste Evolutionsstufe für Produkt und Plattform erreichen können», so Bert Schulzki, als neuer CPTO bei Zattoo.

Stefan Lietsch als Chief Technology Officer (CTO) verlässt das Unternehmen, um sich in Zukunft in seiner Arbeit stärker auf das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren, wie es in der Mitteilung heisst.

«Vor zwölf Jahren ist Stefan zu dem damals noch kleinen Start-up Zattoo gestossen und hat es zu einem grossartigen Technologieunternehmen mit einem erstklassigen Tech-Team gemacht. Wir danken Stefan und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel», so Nick Brambring.

Auch der bisherige Chief Product Officer (CPO) Peter Siciliano, der 2020 zum Management Team von Zattoo dazugestossen ist, wird in den kommenden Monaten seine berufliche Karriere neu ausrichten. Bis dahin wird er als Senior Consultant für Zattoo beratend tätig sein.

Dazu sagt Nick Brambring: «In den letzten zweieinhalb Jahren hat Peter das Fundament für weiteres Wachstum gelegt. Er hat skalierbare Strukturen eingeführt, die unserem Team helfen, seine Stärken zu nutzen und unsere Vision zu verwirklichen, die TV-Streaming-Plattform erster Wahl zu sein. Wir sind dankbar, dass wir Peter für den nächsten Schritt auf unserer Reise an unserer Seite haben.» (pd/mj)