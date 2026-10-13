Studio Thom Pfister: Neues Logo für Ingredient Brand Actifresh

Publiziert am 13.10.2026

Das Berner Marken- und Designstudio Thom Pfister hat Sanitized als neuen Kunden gewonnen. Für Actifresh, eine Ingredient Brand des Anbieters von Hygienefunktionen und Materialschutz für Textilien, Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, entwickelte das Studio ein neues Logo sowie ein visuelles System, heisst es in einer Mitteilung.

Actifresh richtet sich an die Segmente Activewear, Athleisure Wear und Bodywear. In diesen Bereichen gehören laut Mitteilung Frische, Geruchsmanagement, Performance und Komfort zu den zentralen Kaufargumenten. Das neue Branding soll diese Produkteigenschaften in eine Identität übersetzen, die international eingesetzt werden kann.

Neben dem Logo erstellte das Studio Mockups, die den Einsatz des Zeichens in Anwendungsszenarien zeigen, darunter Hangtags, Produktlabels und digitale Touchpoints. Zudem entstand ein Corporate-Design-Manual. Es legt Farben, Anwendungssystematik und Dos and Don’ts fest und regelt die Nutzung des Logos in internationalen Märkten. Das Manual richtet sich an Hersteller und Marken weltweit, die Actifresh einsetzen. (pd/spo)