Wikipedia: Big-Tech-Konzerne bezahlen für Nutzung

Publiziert am 15.01.2026

Es ist ein Deal zum 25-jährigen Jubiläum von Wikipedia, den die Wikimedia Stiftung am Donnerstag bekannt gab. Bislang war nur der Google-Konzern Alphabet als Grosskunde von Wikimedia Enterprise bekannt.

Nach den Lizenzbedingungen von Wikipedia und Schwesterprojekten wie Wikidata sind die Inhalte weiterhin frei zugänglich und müssen nicht bezahlt werden. Das kostenpflichtige Angebot Wikipedia Enterprise umfasst aber ein Entgelt für die Nutzung der technischen Infrastruktur. Ausserdem erhalten die Vertragspartner einen bevorzugten technischen Zugang zu dem grossen Content-Pool und den dazugehörigen Metadaten.

In der Kundenliste fehlt weiterhin der führende KI-Anbieter OpenAI, der beim Training seiner Sprachmodelle intensiv die Inhalte von Wikipedia verwendet hat.