07.11.2025

Disney+

BTS-Stars drehen Reiseshow in der Schweiz

Die zweite Staffel von «Are You Sure?!» ist kurz nach dem Militärdienst von zwei K-Pop-Stars entstanden. Jung Kook und Jimin von der südkoreanischen Boygroup BTS reisten zwölf Tage durch die Schweiz und Vietnam. Schweiz Tourismus unterstützte die Produktion der Serie.
Jung Kook (links) und Jimin von BTS nach Abschluss ihres 18-monatigen Militärdienstes am 11. Juni 2025 in Yeoncheon-gun, Südkorea. (Bild: Keystone/EPA/Jeon Heon-Kyun)
Die neue Staffel von «Are You Sure?!» umfasst acht Episoden, sechs davon wurden in der Schweiz gedreht. Die beiden Bandmitglieder verbrachten fast eine Woche im Land, wie Schweiz Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Die Ausstrahlung beginnt am 3. Dezember 2025 auf Disney+.

Schweiz Tourismus unterstützte die HYBE Corporation bei Unterkünften, Reiseorganisation und der Auswahl der Drehorte. Die Zusammenarbeit entstand durch Koordination zwischen dem Korea-Büro von Schweiz Tourismus und der Produktionsfirma. Es handelt sich laut Mitteilung nicht um eine bezahlte Kooperation.

Die Schweiz wurde gemäss Communiqué aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt und Kultur ausgewählt. Die Schweiz-Tourismus-Aussenstelle in Seoul bewirbt das Land aktiv auf Social Media. Die Dreharbeiten fanden kurz nach der Entlassung der beiden BTS-Mitglieder aus dem Militärdienst statt. (pd/cbe)


