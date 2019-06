Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich lanciert mit dem CAS Digital Marketing Pro einen Zertifikatslehrgang, der mit Google Classroom fast ausschliesslich digital absolviert werden könne. Die Teilnehmenden lernen, digitale Kommunikations- und Marketingmassnahmen erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen. Studiengangsleiter ist Dominic Stöcklin.

Die rasante Entwicklung neuer Tools und Trends mache es heute immer schwieriger, eine Übersicht über Digital-Marketing-Instrumente und -Taktiken zu bewahren. Dabei sei Exzellenz in der koordinierten Anwendung dieser Instrumente Wettbewerbsvorteil und Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen.

Der CAS Digital Marketing Pro vermittle in den vier Modulen «General», «Digital Advertising Channels», «Content & Social» sowie «Technology» ein praxisrelevantes Verständnis über die sich schnell wandelnde digitale Kommunikations- und Marketingbranche. Die Module würden von Daniel Jörg (Farner), Isabel Steiner (Car for You), Tobias Zehnder (Webrepublic) und Dominic Stöcklin (Schweiz Tourismus) geleitet.







Der Studiengang lehre, wie man mit digitalen Instrumenten den traditionellen Marketing-Mix ergänzt und Online-Kampagnen strategisch konzipiert, umsetzt und mit gezielten Methoden misst und optimiert. So seien User Experience, Prototyping, Search Marketing, Display Marketing, E-Mail-Marketing oder Content Marketing und Social Media wichtige Themen, die behandelt werden.

Die erste Durchführung beginne im November 2019 und dauere sechs Monate (18 Studientage, davon zeieinhalb Präsenztage). Die Anzahl Teilnehmende sei auf 30 limitiert. Die Studiengebühren betragen 4900 Franken. Studierenden mit MAS-Zulassung könne der CAS als Wahlmodul an den MAS Digital Business angerechnet werden. (pd/log)