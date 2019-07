Blueglass Interactive: Christian Haueter leitet Paid & Social Media

Christian Haueter ist neuer Head of Paid & Social Media und Mitglied der Geschäftleitung bei der Zürcher Digital-Marketing-Agentur Blueglass Interactive. Seit dem 1. Juli 2019 unterstützt er Kunden bei der Erstellung ergebnisgetriebener Online-Werbekampagnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Haueter hat einen MBA in Digital Marketing und war zuletzt Client Service Director bei der Kreativagentur Freundliche Grüsse, wo er unter anderem die Social-Media-Abteilung verantwortete. Als Teamleiter bringe er Business-Erfahrung mit, um Kunden zu beraten.

«Der ebenso daten- wie bedürfnisgetriebene Kreativ-Ansatz von Blueglass ist zukunftsweisend und ich bin stolz, Teil dieses erfolgreichen Teams zu sein», wird Haueter zitiert.

Haueter komplettiere die zwölfköpfige Abteilung, die Search-, Programmatic- sowie Social-Media-Marketing anbiete. Je nach Bedürfnis der Kunden kurble das Team via Social Media oder Programmatic Advertising das Interesse von Nutzern und das Suchvolumen an, oder schöpfe via Google Ads und Retargeting bereits erkennbares Interesse ab. (pd/log)