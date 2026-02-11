SwissICT: Christian Hunziker geht in Frühpension

Publiziert am 11.02.2026

Christian Hunziker, seit 2018 Geschäftsführer von SwissICT, tritt per Ende Mai 2026 in den Ruhestand. Der Schritt erfolgt aus persönlichen Gründen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.

Unter Hunzikers Leitung verzeichnete SwissICT ein starkes Wachstum. Die Firmenmitgliedschaften stiegen auf über 900 Organisationen, die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen auf über 4000 Personen. Der Umsatz der Salärstudie konnte mehr als verdoppelt werden.

Neue Angebote wie der Digital Excellence Checkup, der Innovation Checkup und der Cloud-Maturity Checkup wurden eingeführt. Für ICT-Fachkräfte lancierte der Verband unter anderem den SI-Kompetenz-Check und das ICT Career Advisory. 2025 gewann SwissICT zusammen mit dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk die Ausschreibung des Kantons Zürich für die Standortbestimmung von ICT-Arbeitssuchenden.

Der Zeitpunkt des Rücktritts fällt mit dem Wechsel im Präsidium zusammen, beide Entscheide seien jedoch unabhängig voneinander erfolgt. «Ich hätte sehr gerne den Verband in die nächste Phase geführt. Leider gab es in meinem privaten Umfeld in den letzten Wochen Umstände, die den raschen Schritt in die Frühpensionierung veranlassen», wird Hunziker zitiert.

Präsident Thomas Flatt und der Vorstand bedauern den Abgang. Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolviert Hunziker am 5. Mai 2026 beim #DigitUp im Vorfeld der Generalversammlung in Zürich.

Die Stelle des Geschäftsführers ist ausgeschrieben. (pd/cbe)