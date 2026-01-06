Previon: Claudio Scicchitano ist neuer Chief Operating Officer

06.01.2026

Claudio Scicchitano ist neuer Chief Operating Officer

Scicchitano ist seit 2023 als Head Transformation & Operation bei Previon tätig und war in dieser Funktion für die Optimierung interner Abläufe und Prozesse zuständig.
«Für mehr Innovation und noch direkteren Nutzen für unsere Kunden»: Claudio Scicchitano, COO Previon. (Bild: zVg/Previon)
Die Digitalagentur Previon ernennt Claudio Scicchitano zum Chief Operating Officer. Das Unternehmen mit Sitz in Aarau entwickelt Content-Plattformen, Informations-Bots und Service-Agents für Unternehmen und Organisationen.

Als COO verantwortet Scicchitano künftig die Weiterentwicklung der internen Strukturen und die Integration technologischer Innovationen in die Geschäftsprozesse. Zu seinen Aufgaben gehört die Anpassung der Arbeitsweisen an veränderte Kundenanforderungen sowie an neue technologische Möglichkeiten wie KI und Automatisierung.

«Mein Ziel ist es, Previon so weiterzuentwickeln, dass wir diese neuen Möglichkeiten voll ausschöpfen – für mehr Innovation und noch direkteren Nutzen für unsere Kunden», wird Scicchitano in der Mitteilung zitiert.

CEO Roger Wernli hebt die Erfahrung Scicchitanos hervor: «In einer Zeit, in der sich unser Businessmodell weiterentwickelt, ist seine Erfahrung mit effizienten Abläufen und modernen Arbeitsweisen Gold wert.» (pd/nil)


