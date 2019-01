ti&m: Couponing-App zum Migrolino-Geburtstag

Migrolino hat zum 10. Firmenjubiläum eine Couponing-App entwickelt, die Kunden jede Woche mit digitalen Coupons mit Rabatten von bis zu 50 Prozent belohnt. Die App setzte Migrolino in Zusammenarbeit mit dem Software-Entwickler ti&m um. Dabei begleitete ti&m das Projekt von der ersten Idee über das Konzept und der Umsetzung im Design bis hin zur Entwicklung der App (native), dem Back-End (Firebase) und dem CMS (JS).

Migrolino profitierte davon, dass bei ti&m alle Experten lokal in der Schweiz am Produkt arbeiten. Die Wege für Feedback waren kurz und unkompliziert, was die Entwicklung der App beschleunigte. Insgesamt wurde das Projekt in nur zwölf Wochen umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. «Mit ti&m hatten wir einen zuverlässigen und kreativen Partner mit hoher Technologiekompetenz, der das neueste digitale Produkt unserer Migrolino-Familie in nur drei Monaten an den Markt gebracht hat», wird Thomas Weilenmann, Bereichsleiter Marketing/PM/Merchandising und Mitglied der Unternehmensleitung, zitiert.

Die Nutzer der App können ganz einfach von den Rabatten profitieren: Über den Shop-Finder in der App können sie die nächste Migrolino-Filiale finden. Anschliessend müssen sie nur noch den Coupon aktivieren und an der Kasse einlösen. Die hinterlegte Cumulus-Karte ermöglicht eine Anbindung an das Bonusprogramm der Migros-Gruppe. Es werden jede Woche neue Leader-Produkte in der App angeboten, welche jeweils zwei Wochen gültig sind. Daneben dürfen sich die Nutzer auf Spezialangebote freuen, die nur an wenigen Tagen einlösbar sind. Gleichzeitig werden diese auch online beworben.

«Die Zusammenarbeit mit Migrolino ist offen, innovativ und erfrischend. Wir sind stolz diese Werte auch in der App wieder zu finden», so Robert Fritze, Head of Design. Für ti&m ist es das erste App-Projekt im Bereich Retail. (pd/cbe)