Publiziert am 12.10.2026

Auf dem «Cemetery of Ideas» können Kreative Ideen beerdigen, die am Kunden, am Budget oder am Creative Director gescheitert sind. Ein virtueller Grabstein kostet 50 bis 300 Franken oder mehr, bezahlt wird per Twint. Ab 100 Franken gibt es eine Schweigeminute, ab 300 Franken spielt der Werber Frank Bodin eine eigene Trauermelodie am Klavier ein. Ein Sammelziel ist nicht angegeben.

Hinter dem Ideenfriedhof stehen Jessica Auer, Texterin bei Mona und Mateo, und Marc Lutz, Art Director bei Neustadt. Als Mitglieder des Young ADC vertreten sie die Schweiz an der Greatness Challenge des Art Directors Club of Europe (ADCE).

Die Aktion ist zugleich ihr Wettbewerbsbeitrag. Die nationalen Nachwuchsteams müssen ihre Reise mit einer selbst konzipierten Crowdfunding-Kampagne finanzieren. Gelingt das, verfolgen sie als Junior Jurors die Jurierung der ADCE Awards, laut Mitteilung am 17. und 18. November. In Barcelona kürt der ADCE-Vorstand dann das beste Projekt. (pd/nil)