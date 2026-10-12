Valencia

«Wünsch dir das» bekommt neues Design

«Wünsch dir das» bekommt neues Design

Die Agentur hat die Wettbewerbskampagne für den Hello Family Club von Coop an den neuen Auftritt angpasst.

Die Basler Agentur hat die Wettbewerbskampagne für den Hello Family Club von Coop an dessen neuen Auftritt angepasst. Bis 11. November können Mitglieder jede Woche zwischen zwei Preisen wählen.