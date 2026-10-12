Das Motto lautet «Sag Ticisì zu deinem neuen Auto». Im italienischsprachigen Radiospot heisst es: «Dì sì alla tua nuova auto».
Die Gestaltung ist markenneutral: Im Vordergrund steht das Angebot des Händlers mit Fahrzeugen verschiedener Marken. Die Kampagne läuft seit dem 5. Oktober und noch bis zum 16. November im Radio, als programmatische Onlinewerbung und in den sozialen Medien. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Amag Retail: Jamin Schütz (Senior Manager Trade Marketing & Eventmanagement), Anna-Maria Gentile (Trade Marketing Manager); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Élodie König (Junior Art Direction), Sophie Güntensperger (Text), Martin Samsel (Strategie), Lara Cavelti (Beratung).