US-Boykott: Dänen meiden amerikanische Produkte

Publiziert am 22.01.2026

Einige Konsumentinnen und Konsumenten schauen in diesen Tagen ganz genau hin: Was aus den USA stammt, landet bei manchem nicht mehr im Einkaufswagen. Vor allem in Dänemark verleitet der Grönland-Konflikt einige zum Boykott US-amerikanischer Lebensmittel.

Apps helfen den Dänen sogar, Produkte aus den USA im Supermarkt zu meiden. Eine dieser Apps ist «UdenUSA» («Ohne die USA»). Sie schlägt Alternativen vor, mit denen Konsumenten stattdessen europäische Unternehmen unterstützen können.

Die Idee scheint auf Anklang zu stossen: Im dänischen App-Store lag «UdenUSA» am Donnerstag auf Platz 1 der Download-Hitliste der kostenlosen Apps. Auf Platz 3 fand sich eine weitere App, die dabei hilft, US-Produkte zu umgehen.

Viele bekannte US-Produkte wie Coca-Cola, M&M's, Pringles und Kellogg's werden in Europa hergestellt. Oft wissen Verbraucher zudem nicht, welche Marken zu US-Unternehmen gehören. Auch Rabattaktionen beeinflussen das Kaufverhalten.

Viele Dänen wollen US-Waren boykottieren

In Dänemark hatte es schon im vergangenen Jahr Initiativen gegeben, mit denen die Menschen ein Zeichen gegen Trumps Handelspolitik setzen wollten – so hatten etwa dänische Supermärkte Waren europäischer Produzenten mit einem Stern auf dem Preisschild gekennzeichnet.

Auch die Idee für «UdenUSA» kam den jungen Entwicklern im vergangenen Jahr, als Trump erstmals ernsthaft damit drohte, Grönland zu übernehmen. «Wir haben gemerkt, dass es vielen Menschen wichtig ist, auf Lebensmittel aus den USA zu verzichten», sagt App-Entwickler Pipper der Deutschen Presse-Agentur.

«Aber es ist nicht immer so leicht, die im Supermarkt auch zu erkennen.» Deshalb habe man den Dänen ein Werkzeug an die Hand geben wollen. Vor wenigen Tagen ist die App an den Start gegangen.

Aus einer Welle des Protests entstand in Dänemark 2025 die Facebook-Gruppe «Boykottiert Waren aus den USA», in der sich Dänen dazu austauschen, wie sie amerikanische Produkte am besten meiden können. Inzwischen hat die Gruppe mehr als 110'000 Mitglieder. Zur Einordnung: Dänemark hat rund sechs Millionen Einwohner. (awp/sda/dpa/cbe)