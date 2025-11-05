Livesystems: Daniel Lang wird Chief Technology Officer

Publiziert am 05.11.2025

Daniel Lang übernimmt seit Montag die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) bei Livesystems. Der Technologiespezialist bringt langjährige Führungserfahrung und digitales Fachwissen mit. Mit ihm will die Post-Tochter ihre technologische Weiterentwicklung gezielt vorantreiben, wie sie in einer Mitteilung schrebit.

Der ETH-Ingenieur verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Softwarebranche. Er hatte leitende Funktionen bei Erni Schweiz, Trüb und ELCA Cloud Services inne, wo er Teams aufbaute und komplexe IT-Projekte umsetzte. Mit seiner Expertise in Software-Engineering und agilem Projektmanagement stärkt Daniel Lang die datenbasierte und innovationsgetriebene Ausrichtung von Livesystems. Lang folgt auf Philipp Egli, der das Unternehmen verlassen hat. (pd/spo)