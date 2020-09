Was in den Apps seit dem letzten Update möglich ist, gibt es nun für alle Leserinnen und Leser: Neu sind Tages-Anzeiger, Basler Zeitung, Der Bund und die anderen Tageszeitungen von Tamedia auch via Web im Dark Mode verfügbar. Das heisst: Nutzer, welche auf ihrem Computer oder Smartphone den System-Dunkelmodus eingestellt haben, lesen nun auch die Webseiten im Dark Mode.

Der Dark Mode erlaubt es, in extremen Lichtverhältnissen – wie beispielsweise am Abend oder im grellen Sonnenschein – eine angenehmere Leseerfahrung zu haben.

«Ein Dark Mode war ein regelmässiger Wunsch von Leserinnen und Leser. Wir freuen uns über den gelungenen Start und werden in den nächsten Wochen laufend Verbesserungen und Anpassungen vornehmen», so Christoph Zimmer, Chief Product Officer Tamedia, gegenüber persoenlich.com. (cbe)