Die Zürcher Gastroszene sei in Bewegung, junge Köchinnen und Köche würden eigene Restaurants eröffnen, während viele Etablierte weiter wirtschaften. Für die Stadtbevölkerung werde die Auswahl immer grösser. Was bis jetzt gefehlt habe: eine einfache Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Unentschlossene, wie es in einer Mitteilung heisst.







Hungerdurst sei ein simples Gastro-Verzeichnis, das mit vier Klicks personalisierte Empfehlungen liefere. Die Informationen seien auf das Nötigste reduziert. Die Website fokussiere sich auf die schnelle Entscheidungsfindung. Der rote Faden, der die gelisteten Betriebe verbinde: Sie würden alle mit Bio-Lebensmitteln arbeiten.

Neben der minimalistischen Website, die speziell für die Nutzung auf mobilen Geräten konzipiert worden sei, liefere der angeschlossene Newsletter den neusten Küchen-Gossip, listet offene Gastro-Stellen und informiert über Pop-ups und Close-downs.







Verantwortlich bei Pico Bio: Marius von Holleben; verantwortlich bei Y7K: Roman Küpper, Nicole Zaugg, Ruben Feurer. (pd/log)