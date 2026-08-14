Bakom: Das sind die Herausforderungen des Amts

Publiziert am 14.08.2026

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) hat am Donnerstag erstmals Medienschaffende zu einem Medienfrühstück nach Biel eingeladen. Die neue Bakom-Direktorin Gianna Luzio äusserte sich zu den Herausforderungen des technologischen Wandels für das Amt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der technologische Wandel verlange von der Behörde Sorgfalt und Beweglichkeit, sagte Luzio. Technologien und Märkte veränderten sich rasant — und mit ihnen die Art, wie Menschen kommunizierten und sich informierten. Dies wirke sich auch auf die Arbeit des Bakom aus.

Das Amt müsse wesentliche Entwicklungen frühzeitig erkennen und deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft verstehen, so Luzio weiter. Zudem sei es Aufgabe des Bakom, Bundesrat und Parlament fundierte Grundlagen für ihre Entscheide zu liefern. Dafür müsse auch die Behörde selbst in Bewegung bleiben, betonte die Direktorin.

Mit dem Medienfrühstück will das Bakom einen regelmässigen Rahmen für Einblicke in weniger im öffentlichen Fokus stehende Aufgabenbereiche wie Frequenzmanagement, Satellitenkommunikation, die Sicherheit von Telekommunikationsnetzen oder die Marktaufsicht schaffen, heisst es weiter. Beim ersten Anlass haben Fachleute des Bakom zudem praktisch demonstriert, wie Funkstörungen aufgespürt und die Konformität von Geräten überprüft werden. (pd/spo)