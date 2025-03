Publiziert am 10.03.2025

Von 85 Shortlist-Kandidaten gehen zehn Projekte ins Rennen um den Titel «Master of Swiss Web». Der Best of Swiss Web Award zeichnet jährlich im Frühling herausragende Arbeiten aus, die von Schweizer Unternehmen in Auftrag gegeben worden oder für Schweizer Unternehmen entstanden sind und in denen der Einsatz von Webtechnologien eine Hauptrolle spielt.

Das Gewinnerprojekt wird von den Leserinnen und Lesern der Fachpublikation Netzwoche, respektive ihres Newsletters bestimmt.

Accessibility von Live-Events demokratisieren

Auftraggeber: Cybathlon ETH Zürich

Auftragnehmer: Yoveo, Team Farner

Das Projekt «Accessibility von Live-Events demokratisieren» setzt neue Standards für Inklusion. Die innovative, KI-gestützte Web-App ermöglicht Menschen mit Seh- und Hörbehinderung die barrierefreie Teilnahme an Live-Events mittels Audiodeskription und geräuschfreien Audiotracks in Echtzeit. Auch Menschen ohne Behinderung profitieren bei Events mit vielen Parallelaktivitäten. Ein inspirierendes Projekt mit viel Zukunftspotenzial.

Bilder der Schweiz Online

Auftraggeber: Universität Zürich, Kunst­historisches Institut Michael Matile / Stiftung Familie ­Fehlmann

Auftragnehmer: Nextension

Die Website «Bilder der Schweiz Online» bietet eine inspirierende und innovative Möglichkeit, historische Postkartenansichten der Schweiz zu erleben. Mit spielerischer Navigation und eingebetteten Landkarten werden grosse Mengen historischer Bilddaten und ünstlerbiografien zugänglich gemacht. Ein neuartiger Zugang zur Kunstgeschichte, der sowohl für Interessierte als auch für Wissenschaftler spannend ist.

Bucher Connect Service-Plattform

Auftraggeber: Bucher Municipal

Auftragnehmer: Eyekon, Intelliact

Das Projekt «Bucher Connect» setzt neue Massstäbe im digitalen Flottenmanagement. Die IoT-gestützte Plattform ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung und Optimierung von kommunalen Flotten weltweit, reduziert Servicekosten und maximiert die Fahrzeugauslastung. Mit einer benutzerfreundlichen, modularen Struktur und intuitivem Design bietet sie einen erheblichen Mehrwert für Städte und Gemeinden, stärkt die Markenbindung und fördert eine optimale Customer Journey.

Chopard – The Future of Ethical Luxury Commerce

Auftraggeber: Le petit-fils de L.U. Chopard & Cie

Auftragnehmer: Merkle

Chopard hat mit seiner digitalen Plattform eine hochwertige Symbiose aus Brand Experience, E-Commerce und User Experience geschaffen. Die Website transportiert den luxuriösen und handwerklichen Charakter der Marke, kombiniert mit einer klaren und funktionalen E-Commerce-Architektur. Die neue Plattform vereint ein raffiniert-verführerisches Einkaufserlebnis mit höchster Prozessdurchgängigkeit und globaler Reichweite. Ein klarer Gold-Benchmark.

Die Lehrstellen-Kampagne für die Gen Z

Auftraggeber: Login Berufsbildung

Auftragnehmer: Webrepublic

Die Jury würdigt die exzellente Arbeit für die Lehrstellen-Kampagne von Login für die Gen Z. Die Kampagne beeindruckt durch ein tiefgehendes Zielgruppenverständnis, kreative Umsetzung und nachgewiesene Erfolge. Mit einer ausgeklügelten Performancekampagne wurden 44 Prozent mehr Bewerbungen generiert. Ein Vorbild für modernes Lehrlingsmarketing und ein verdienter Master-Kandidat.

Investment Library

Auftraggeber: Swiss Life Asset Managers

Auftragnehmer: Mutoco

Die Investment Library von Swiss Life AM macht komplexe Finanzprodukte für Investoren und Finanzexperten verständlich und zugänglich. Die Plattform transformiert die Finanzkommunikation im Asset-Management durch eine zentrale, interaktive Darstellung von Finanzdaten. Diese innovative, datengetriebene Lösung steigert die Effizienz und vereinfacht die Kundenkommunikation, was zu einer optimierten Nutzererfahrung und signifikanten Mehreinnahmen führt.

Marktplatz Zermatt – Matterhorn

Auftraggeber: Zermatt Tourismus

Auftragnehmer: Astound Commerce, ­Persistent Systems ­Switzerland

Der digitale Marktplatz Zermatt integriert Unterkünfte, Skipässe und Zusatzleistungen auf einer einzigen Plattform und bietet eine nahtlose Omnichannel-Erfahrung. Durch die zentrale Buchung werden Conversion Rates und lokale Wertschöpfung optimiert. Die Split-Payment-Technologie automatisiert die Abrechnung, während Gäste Echtzeit-Informationen zu Wetter und Pistenstatus erhalten. Innovativ und zukunftsweisend.

Nemo broke the trophy

Auftraggeber: Die Mobiliar

Auftragnehmer: Jung von Matt Limmat

Innovativ, mutig und schnell: Mit «Nemo broke the trophy» zeigt die Mobiliar, wie man kreativ auf aktuelle Ereignisse reagiert und dabei eine enorme Reichweite erzielt. Die Markenidentität wird humorvoll und konsequent transportiert. Schlagfertigkeit, Qualität und Geschwindigkeit überzeugen. Eine klare Idee, die schnell und wirkungsvoll umgesetzt wurde – ein Paradebeispiel für exzellente Brand Experience.

Swiss Life «myLife Light»

Auftraggeber: Swiss Life

Auftragnehmer: Cando

MyLife Light von Swiss Life vereinfacht komplexe Probleme genial. Mit der Digitalisierung von 80 Prozent der Fälle bietet sie KMUs eine voll digitale, nutzerzentrierte Lösung für Pensionskassenanliegen. Sie steigert die Effizienz bei Swiss Life und den Kunden messbar. Ein Projekt, das Effizienz und Pragmatismus vereint – ein Vorbild für viele Unternehmen!

WOZ – The News In The News

Auftraggeber: WOZ Die Wochenzeitung

Auftragnehmer: Freundliche Grüsse

Die WOZ hat mit ihrer Kampagne «News in the News» eindrucksvoll bewiesen, dass Print und Digital perfekt zusammenarbeiten können. Ein interaktiver Banner der aktuellen WOZ-Ausgabe auf zeit.de und spiegel.de erzielte beeindruckende 92 Prozent Sichtbarkeit. Anstelle klassischer Werbung bot die Kampagne echten journalistischen Mehrwert für eine anspruchsvolle Zielgruppe. Diese mutige und intelligente Lösung zeigt, wie hochwertiger Journalismus im digitalen Zeitalter neue Leserinnen und Leser gewinnen kann. (pd/nil)