Die Jury von Best of Swiss Web hat für die Best of Swiss Web Awards die besten Projekte des Jahres gewählt. Diese Projekte haben sich im Jurierungsprozess von insgesamt 326 Projekteinschreibungen abgehoben und treten nun zur Masterwahl an.

Zur Wahl stehen in diesem Jahr laut einer Mitteilung folgende zwölf Projekte:





Artlist.net by Kunstbulletin

Artlist.net ist eine progressive Web-App, die schweiz- und weltweit zu aktuellen Ausstellungen führt – und da und dort zum Entdecken von unerwarteten Werken verführt. Artlist.net liefert alle Infos, erzählt Geschichten und funktioniert als virtueller Kunstraum. Inhaltlich dicht, im Design reduziert.

CSS-Herbstkampagne

In der innovationsgetriebenen, personalisierten, dynamischen und KI-optimierten Performance-Kampagne verschmelzen Kreativität und neuste Technologie. Dabei werden sämtliche technischen und kreativen Möglichkeiten berücksichtigt und über alle relevanten Touchpoints perfekt orchestriert.

EAO 3D-Konfigurator

Spielend einfach aus über 2000 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten das passende Produkt konfigurieren.

Digital Experience Platform Flughafen Zürich

Die neue digitale Plattform des Flughafens Zürich verbindet Online und Offline zu einem personalisierten Erlebnis. Die digitalen Services stehen den Nutzerinnen und Nutzern kontextbasiert zur Seite. Im Hintergrund steht ein mächtiges Framework mit hochmodernen Technologie-Ansätzen, die nahtlos zusammenspielen.

Jass Fédéral – Online-Jassen mit Videofunktion

Swisscom und Wirz lancieren die erste digitale Jass-Plattform mit Videofunktion. Damit ist es möglich, sich trotz Corona mit Verwandten und Bekannten zu einem gemütlichen Jassabend zu verabreden, ohne sich dafür treffen zu müssen.

Migros-Community

Seit 2010 stehen bei Migipedia, der Community der Migros, Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Die Ansprüche der User an die Plattform haben sich in der Zeit verständlicherweise immer wieder verändert. Mit dem Migipedia-Relaunch von 2020 wird diesen Veränderungen einmal mehr Rechnung getragen.

Mobility – Digitale Absatzoptimierung mit Drive

Die Kampagne generierte mit einem kanalübergreifenden Ansatz und der Überarbeitung aller digitaler Touchpoints massiv mehr Abo-Abschlüsse (+48% YoY) und einen sehr tiefen CPA (-33% YoY). Via Search, Programmatic Display und Paid Social Ads erreichte sie über 3 Millionen Schweizer User und 75 Millionen Impressions.

New Saviva Integrale

Die One-Stop-Shopping-Plattform für das zentrale Beschaffungs- und Warenmanagement. Durch ein umfangreiches Toolset verwalten Gastronomen ihre Lieferantensortimente online und offline, erfassen Bestände mit dem integrierten Barcode-Scanner und haben dank optimierter Prozesse mehr Zeit für die Gäste.

Relaunch css.ch

Die neue digitale Plattform revolutioniert das Marketing der CSS: Es ist journey-basiert, pull- statt pushorientiert, datengetrieben, relevant und AI-unterstützt. Mit einem smarten Conversational UI erlaubt es einen kontinuierlichen Dialog mit dem Kunden.

Swiss Skills Connect – Digitale Live-Experience

Aus einer Notlösung wurde eine Branchen-Innovation. Wegen Covid-19 realisierte JvM Tech mit SwissSkills Connect die erste digitale Berufs-Experience. Tausende Schülerinnen und Schüler konnten an über 270 moderierten Live-Talks teilnehmen, und 202 Berufsprofile schufen eine langfristige und nachhaltige Plattform.

Valyo, die Kapitalmarkt Plattform

Das Fintech-Startup Valyo ist der digitale Kapitalmarktplatz für den Schweizer Anleihenmarkt. Valyo hat die erste vollständig digitale Durchführung einer Emission am Schweizer Anleihenmarkt ermöglicht.

VBZ Contextual Experience Marketingcycle

Content is king, context is queen. Ein Traumpaar. Deshalb haben die VBZ ihr Storytelling-Herzstück vbz.jobs mit einem kontextuell passenden Netzwerk-Kreislaufsystem verbunden. Hier trifft individuelle Ansprache auf automatisierte Ausspielung und datengetriebene Performance auf Communitypower.



Die vollständige Auflistung aller diesjährigen Projekte inklusive Masterkandidaten und Links zu den Projekten sowie Angaben zu Auftraggebern und Auftragnehmern finden Sie hier.

Der Master of Swiss Web wird an der Award-Night vom 6. September 2021 bekanntgegeben (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)