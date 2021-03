Am 8. März wurden die insgesamt 326 Einreichungen durch eine 114-köpfige Expertenjury des Best of Swiss Web nach den jeweiligen Kriterien der Kategorien bewertet. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag haben es 83 Projekte in mindestens einer Kategorie auf die Shortlist geschafft.

Diese Einreichungen zählen zu den besten digitalen Projekten des Jahres und dürfen auf weitere Auszeichnungen an der Award-Night hoffen: Bronze, Silber oder Gold in den jeweiligen Kategorien.

Auf die Preisverleihung müssen Interessierte jedoch länger warten. Aus Rücksicht auf den aktuellen Stand der Impfkampagne hat Best of Swiss Web sich dazu entschieden, ein neues Datum für die Award-Night festzulegen. Die Best of Swiss Web Award Night findet neu am Montag 6. September 2021 um 17 Uhr, in der Samsung Hall in Zürich statt. (pd/eh)