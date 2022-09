Google: Dementi zu möglichem Stellenabbau in Zürich

Google soll einem Artikel von insideparadeplatz.ch zufolge einen «Kahlschlag» in Zürich planen. Gemäss einer Quelle des Finanzportals sollen über 500 Jobs betroffen sein, was mehr als jeder zehnten Stelle entsprechen soll.

Ein Google-Schweiz-Sprecher dementiert den Bericht auf Anfrage von persoenlich.com: «Diese Gerüchte zu einem Stellenabbau bei Google Schweiz entbehren jeglicher Grundlage. Wie unser CEO bereits im Juli angekündigt hat, gilt bei Google weltweit derzeit ein vorübergehender Einstellungsstopp, voraussichtlich bis Ende Jahr.»

In der Schweiz sind zurzeit rund 30 offene Stellen ausgeschrieben. Im Juni 2022 hat Google an einem Medienevent seine Ausbaupläne in der Schweiz erneut bekräftigt (persoenlich.com berichtete). So wird das Unternehmen im Jahr 2023 an der Müllerstrasse in der Nähe vom Stauffacher-Platz in Zürich weitere neue Räumlichkeiten beziehen.

Sundar Pichai, CEO von Alpabet und Google, hatte Anfang September an der Code Conference betont, dass das Unternehmen «20 Prozent effizienter» werden müsse. Eine Aussage, die gemäss einem Techcrunch-Bericht von einigen Branchenkennern dahingehend interpretiert werden könne, das ein Stellenabbau bevorstehe. (tim)