Einstain: Denkfabrik für KI-Arbeitswelt lanciert

Die Denkfabrik Einstain von Angestellte Schweiz und Kuble – House of Intelligence startet in Olten und will die KI-Transformation der Schweizer Arbeitswelt aktiv gestalten.
Mit einem ersten Report identifiziert sie zentrale Herausforderungen für Unternehmen, Arbeitnehmende, Politik und Wissenschaft. Künstliche Intelligenz verändere Arbeit rascher als erwartet und entscheide, welche Tätigkeiten an Wert gewinnen oder verlieren.
In Unternehmen fehlen oft KI-Strategien, obwohl Mitarbeitende die Technologie bereits informell nutzen. Der Report fordert neue Kompetenzen und «AI Literacy», um einen Arbeitsmarktspalt zu vermeiden.