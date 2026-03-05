Einstain: Denkfabrik für KI-Arbeitswelt lanciert

Publiziert am 05.03.2026

Die Denkfabrik Einstain von Angestellte Schweiz und Kuble – House of Intelligence startet in Olten und will die KI-Transformation der Schweizer Arbeitswelt aktiv gestalten.

Mit einem ersten Report identifiziert sie zentrale Herausforderungen für Unternehmen, Arbeitnehmende, Politik und Wissenschaft. Künstliche Intelligenz verändere Arbeit rascher als erwartet und entscheide, welche Tätigkeiten an Wert gewinnen oder verlieren.

Der Thinktank bündelt Studien zu Handlungsempfehlungen, um Produktivität zu steigern und Wohlstand trotz schrumpfender Erwerbsbevölkerung zu sichern. Laut Präsident Alexander Bélaz stellt KI traditionelle Lohnmodelle infrage, da Wertschöpfung nicht mehr an Arbeitszeit gebunden sei.

In Unternehmen fehlen oft KI-Strategien, obwohl Mitarbeitende die Technologie bereits informell nutzen. Der Report fordert neue Kompetenzen und «AI Literacy», um einen Arbeitsmarktspalt zu vermeiden.

Politisch sieht Einstain Bedarf an klaren Regeln für Souveränität und Datensicherheit. Eine Advisory Community soll Analysen in den kommenden Monaten öffentlich machen. (pd/cbe)