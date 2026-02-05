Sunrise: Der Stellenabbau fällt kleiner aus

Publiziert am 05.02.2026

Der Stellenabbau bei Sunrise fällt kleiner aus als gedacht. Der Telekomkonzern entlässt 147 Mitarbeiter statt der ursprünglich geplanten 190.

Die Kündigungen sollen im laufenden und im kommenden Monat erfolgen, wie Sunrise am Donnerstag nach dem Ende der Konsultationsphase mitteilte. Die Sunrise-Geschäftsleitung habe im Austausch mit der Arbeitnehmervertretung und der Gewerkschaft Syndicom die Vorschläge zur Minderung des Stellenabbaus und zu dessen Auswirkungen vertieft geprüft.

«Das hat Wirkung gezeigt: 43 Entlassungen konnten verhindert werden», schrieb Syndicom in einer Stellungnahme.

Insgesamt hat Sunrise 2653 Mitarbeiter in der Schweiz. Damit werden 5,5 Prozent der Belegschaft entlassen.

Sozialplan für Betroffene

«Das Konsultationsverfahren hat jedoch gezeigt, dass Entlassungen unumgänglich sind», schrieb Sunrise weiter. Betroffen davon seien Führungskräfte und normale Angestellte. Es gebe einen Sozialplan. Neben finanzieller Unterstützung erhielten die Betroffenen auch Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Job.

Angestellte ab dem vollendeten 58. Altersjahr erhalten einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum Erreichen des 62. Altersjahres. Ab dem vollendeten 62. Altersjahr leistet Sunrise Beiträge im Hinblick auf eine vorzeitige Pensionierung. Es gebe einen Fonds für individuelle Überbrückungsmassnahmen wie zum Beispiel für individuelle Härtefälle oder Qualifizierungsmassnahmen.

Shop- und Kundendienst-Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt seien weitestgehend vom Stellenabbau ausgenommen. Bei den Lehrlingen werde gar nicht gestrichen, hiess es weiter.

Keine Angaben zu Einsparungen

Sunrise hatte den grossen Stellenabbau vor einem Monat angekündigt. Damit will der Konzern die Unternehmensstruktur vereinfachen. Verantwortlichkeiten würden mit weniger Hierarchieebenen und grösseren Führungsspannen klarer geregelt. Ziel der Streichungen seien «kürzere Entscheidungswege und die Konsolidierung sich überschneidender Funktionen», hiess es.

Angaben zu den finanziellen Einsparungen durch den Stellenabbau machte Sunrise auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht. UBS-Analyst Polo Tang hatte vor einem Monat auf Basis von 190 Entlassungen die Einsparungen auf rund 20 Millionen Franken pro Jahr geschätzt. (sda/cbe)